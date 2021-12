Yanni (18) verliest been na ongeval: “Van de bestuurder hoorden we nog niks. Geen telefoontje, geen kaartje. Niks”

Sint-Katelijne-Waver/Duffel

Afgelopen jaar sloeg het noodlot toe bij de 18-jarige Yanni Serverius uit Sint-Katelijne-Waver. De tiener werd dit voorjaar aangereden door een auto en raakte daarbij zwaargewond. Hij lag een maand in coma en onlangs zagen dokters zich genoodzaakt om het been van de tiener te amputeren omdat de pijn onhoudbaar werd. “Maar Yanni is een enorme vechter en is al maanden keihard aan het revalideren, zodat hij verder kan met zijn leven”, zegt mama Debby.