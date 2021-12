Kaars veroorzaakt brand op afdeling intensieve zorg in ziekenhuis in Oekraïne: drie doden

Op de afdeling intensieve zorg in een ziekenhuis in Oekraïne, waar coronapatiënten verzorgd worden, heeft een kaars een brand veroorzaakt. Daarbij vielen drie doden en vier gewonden. Dat melden de hulpdiensten woensdag.

Een medewerker van het ziekenhuis in Kossiv, in het westen van Oekraïne, zou dinsdagavond een kaars hebben aangestoken als hommage voor een recent overleden coronapatiënt. De vlam van de kaars kwam in contact met de verzadigde lucht op de afdeling intensieve zorg en daardoor ontstond er brand. Ook medische apparatuur vloog in brand.

Drie mensen, onder wie twee patiënten, stierven door de brand. Er zijn ook vier gewonden, van wie er twee zwaar verbrand zijn. Over het lot van de medewerker die de kaars aanstak, is niets bekend.

In Oekraïne, net als in andere landen van de voormalige Sovjetunie, komen branden en andere ongevallen in ziekenhuizen of bejaardentehuizen vaak voor door de vervallen infrastructuur of verwaarlozing.