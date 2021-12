Chelsea-coach Thomas Tuchel aangeslagen na gelijkspel tegen Brighton: “Ik zou dom zijn als ik denk dat we nog voor titel kunnen gaan”

Manchester City won woensdagavond met het kleinste verschil op bezoek bij Brentford, terwijl Chelsea op een gelijkspel bleef steken tegen Brighton. Is de titelstrijd zo al gestreden? City heeft al een voorsprong van acht punten, maar volgens coach Pep Guardiola kan alles nog. Chelsea-trainer Tuchel gelooft daar minder in. “Hoe kunnen we nog in de titelrace zitten met zo veel afwezigen door blessures en corona?”

“Ik zou dom zijn als ik denk dat we nog voor titel kunnen gaan”, zei Chelsea-coach Thomas Tuchel woensdagavond na het gelijkspel van zijn ploeg tegen Brighton. Romelu Lukaku had nochtans opnieuw gescoord, maar het mocht niet baten. In de extra tijd scoorde Brighton nog tegen. Onze landgenoot toonde wel voor de tweede wedstrijd op een rij met een doelpunt dat Tuchel op hem kan rekenen. “Ik ben verrast door wat hij doet”, zei Tuchel achteraf. “Hij was 8 weken buiten strijd en net toen hij weer fit was, raakte hij besmet met corona. Ik weet dus niet hoe lang hij het zal volhouden. We kunnen enkel proberen en afwachten, niemand kent het antwoord.”

© ISOPIX

Maar een Lukaku in vorm is voor de trainer niet voldoende om alsnog in de titel te blijven geloven. “Hoe kunnen we nog in de titelrace zitten met zo veel afwezigen door blessures en corona?”, zuchtte Tuchel. “We hebben zeven spelers met corona en vijf of zes spelers zijn voor zes weken of meer out. Hoe moeten we dan strijden voor de titel? Ploegen met een voltallige spelersgroep kunnen deze periode doorkomen, maar ik zou dom zijn om te denken dat we nog voor de titel kunnen gaan. We kunnen niet door corona en de blessures heen spelen.”

Onder andere Ben Chilwell, Kai Havertz, Timo Werner, Reece James, Andreas Christensen, Thiago Silva en Ruben Loftus-Cheek zijn out en intussen stoomt de Premier League gewoon door. Zondag staat de topper tegen Liverpool op het programma.

Kevin De Bruyne had woensdagavond een assist in petto voor Phil Foden. — © Action Images via Reuters

Guardiola gaat niet akkoord met Tuchel en vindt dat de titelrace in de Premier League nog niet afgelopen is. “Er zijn nog 54 punten om voor te spelen en zoveel meer moeilijke teams om tegen te spelen, dus als je het in dat perspectief ziet, is acht punten belachelijk”, zei Guardiola over de huidige voorsprong van City. “We stonden 4-0 voor en in 20 minuten was het plots weer 4-3 drie, vier dagen geleden tegen Leicester. Ik geloof dus niet dat het al gedaan is.”

Waakzame Guardiola

“De teams waarmee we concurreren, Chelsea en Liverpool, zijn meer dan uitzonderlijk. De ene is kampioen van Europa en Liverpool zijn onze grote rivalen geweest in de laatste drie, vier jaar”, voegde Guardiola er nog aan toe. Liverpool staat momenteel derde in de Premier League en kijkt tegen een achterstand van negen punten op.

“We denken gewoon aan Arsenal, Chelsea en Southampton, de volgende drie wedstrijden die we hebben. Arsenal is op dit moment misschien zelfs een van de beste teams. De ploeg is in topvorm en misschien wel op het beste moment in de laatste vier, vijf of zes jaar”, bleef de coach van City waakzaam.

© ISOPIX

© REUTERS

