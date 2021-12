De Britse Queen Mother eiste vliegverbod om dutjes veilig te stellen

De Britse koningin-moeder Elizabeth heeft in de jaren negentig aan de luchtmacht gevraagd om niet meer over haar Schotse vakantieresidentie te vliegen. Zo kon ze in alle rust genieten van haar middagdutjes, meldt The Times donderdag op basis van officiële documenten.

De Queen Mother, moeder van de huidige Queen Elizabeth, kocht na de dood van haar man Castle of Mey in Caithness. In 1993, toen ze 93 jaar oud was, diende ze een formele klacht in bij Defensie tijdens een van haar jaarlijkse bezoeken. De laagvliegende toestellen van de Britse luchtmacht verstoorden haar slaap, zo stelde ze.

De luchtmacht gaf gehoor aan dat verzoek en hield rekening met de Queen Mother, die in 2002 op 101-jarige leeftijd stierf, telkens ze in Schotland was. Rond het kasteel werd een speciale no-flyzone ingesteld. “Hoewel we niet kunnen garanderen dat er geen vliegtuigen in de buurt worden gezien, moet dit ervoor zorgen dat Hare Majesteit niet wordt gestoord”, zo bevestigde luitenant-kolonel J.J.D. Cox in de openbaar gemaakte correspondentie.