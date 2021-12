Drie gewonden bij zwaar ongeval op ring van Roeselare

Roeselare

Op het kruispunt van de Roeselaarse ring R32 en de Hoogleedsesteenweg is het in de nacht van woensdag op donderdag tot een zware aanrijding gekomen. Een vrachtwagen en een personenwagen kwamen er in aanrijding. De twee vrouwen in de wagen raakten gewond, één van hen liep zware verwondingen op. Ook de vrachtwagenchauffeur werd gewond.