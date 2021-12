Egbert Lachaert (Open VLD) reageert op spanningen na sluiting cultuursector: “Nood aan eensgezinde communicatie in tijden van crisis”

De regeringspartijen moeten in crisissituaties eensgezind communiceren naar de burger en mea culpa slaan indien nodig. Dat zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert donderdag in De Ochtend op Radio 1 in een reactie op de politieke spanningen rond de beslissing van het Overlegcomité om de cultuursector te sluiten. Volgens hem heeft ons land ook nood aan een staatsstructuur waar federale beslissingen op een democratische manier besproken kunnen worden door de andere bestuursniveaus.

Lachaert reageerde onder meer op de kritiek vanuit de meerderheid en de oppositie dat er meer democratische controle moet zijn. “Het probleem is dat er geen parlementaire spiegel is van het Overlegcomité, dat een soort van confederaal overleg is. Je hebt daarna bijvoorbeeld een debat in het Vlaams parlement over cultuur, maar ze hebben geen macht om daarover federale ministers te bevragen, zo’n platform bestaat eigenlijk niet”, zei hij. “Dat is misschien een gebrek in onze staatsstructuur waarover we moeten nadenken.”

De voorzitter noemt de beslissingen van het Overlegcomité, de kritiek daarop door de leden van dat Overlegcomité en de uiteindelijke annulering van die beslissingen door de Raad van State “slecht politiek theater”. Volgens hem was het oorspronkelijke idee om in twee fases te werken en een pakket maatregelen klaar te hebben voor wanneer de besmettingen weer drie dagen op rij stijgen. “En men heeft uiteindelijk beslist om toch van de eerste keer maatregelen in te voeren omdat heel wat wetenschappers gezegd hadden dat de cijfers zouden stijgen.”

Het is echter ook belangrijk dat de leden van het Overlegcomité de beslissingen op een constructieve manier verdedigen achteraf. “Zeker langs Franstalige kant zijn er enkele leden van de federale kern die totaal andere boodschappen gaan vertellen”, aldus Lachaert. “Je moet de moed hebben om uit te leggen dat de beslissing er komt omdat de cijfers eventueel gaan stijgen en je moet ook durven toegeven dat je één sector hard viseert en ook uitleggen waarom je niet de andere sectoren gekozen hebt.”

Ook moeten de verhoudingen tussen de GEMS, het Coronacommissariaat en de politici opnieuw duidelijk gesteld worden. “Het heeft geen zin dat er voor ieder Overlegcomité allerlei mediaoptredens zijn van politici of experten, die op voorhand ingezet worden als mes op de keel voor politici die beslissingen moeten nemen, om dan erna te kijken of de politici de experts gevolgd hebben of niet”, zegt hij.

Lachaert zegt nog dat hij blij is dat we in een rechtsstaat leven waarin de Raad van State onze grondrechten kan afwegen. Hij vraagt zich wel af of die op dezelfde manier gereageerd zou hebben als de coronacijfers al opnieuw aan het stijgen waren.

De liberaal benadrukt ook nog dat de regeringspartijen het vertrouwen van de burger moeten terugwinnen door beslissingen goed te beargumenteren en ook te zeggen wat we nog niet weten in tijden van crisis. “En moeten we bijsturen als toch een beslissing genomen wordt die niet juist bleek, dan moeten we ook mea culpa durven slaan en iets anders beslissen”, zegt hij. “Het is verleidelijk om elkaar de zwarte piet toe te gooien, ook vanuit de verschillende beleidniveaus, maar als we zo verder gaan, gaan alle democratische partijen de dieperik in en is niets nog mogelijk.”