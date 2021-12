“Ghislaine Maxwell handelde niet alleen”: Virginia Giuffre reageert op veroordeling van rechterhand Epstein

Virginia Giuffre is een van de meest uitgesproken aanklaagsters in de zaak-Epstein. Niet alleen getuigde ze over het misbruik van de inmiddels overleden zakenman en zijn ex-partner Maxwell, ze beschuldigt ook prins Andrew van aanranding. Twintig jaar geleden, toen ze 17 jaar oud was, zou hij haar meermaals seksueel misbruikt hebben. Hij zou een van de vaste gasten geweest zijn in de villa’s van Epstein.

De jury van de rechtbank in New York heeft Maxwell woensdag schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten en de voormalige rechterhand van Epstein riskeert nu tientallen jaren cel. Giuffre reageerde opgelucht op Twitter. “Mijn ziel hunkerde al jaren naar gerechtigheid en vandaag heeft de jury me precies dat gegeven”, schreef ze.

Ook andere slachtoffers reageerden op het vonnis. Zo zei Teresa Helm aan BBC dat ze dankbaar is “voor elke dappere, moedige en door rechtvaardigheid gedreven persoon die vocht voor dit resultaat”. “Zij zal niet meer vrij zijn, wij overlevenden, zijn dat nu wel.”

Annie Farmer, een van de vrouwen die getuigde tijdens het proces, zei: “Ghislaine Maxwell heeft jarenlang roofzuchtig gedrag vertoond, ik ben zo opgelucht dat de jury dat patroon erkent en haar schuldig heeft bevonden. Ze heeft veel meer vrouwen pijn gedaan dan zij die de kans kregen hier te komen getuigen.”

“Maxwell handelde niet alleen”

Guiffre, die zelf niet getuigde op het proces, lijkt op Twitter ook nog een verwijzing te maken naar de rechtszaak die ze heeft aangespannen tegen de Britse prins Andrew. “Ik hoop dat vandaag niet het einde is, maar eerder een nieuwe stap richting gerechtigheid. Maxwell heeft niet alleen gehandeld”, klinkt het nog. “Anderen moeten verantwoordelijk worden gehouden. Ik heb er vertrouwen in dat ze dat zullen doen.”

De tweede zoon van koningin Elizabeth II ontkent de beschuldigingen met klem. Zijn advocaten trachten een proces tegen te houden. Ze voeren aan dat de beschuldigingen enkel op onbevestigde en niet-verifieerbare beweringen van het toen 17-jarige meisje steunen.