Minister Bart Somers schorst Veerle Heeren (CD&V) zes maanden na vaccinatie-affaire: “Een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie”

In 2021 raakte bekend dat Veerle Heeren zichzelf en een deel van haar entourage te vroeg heeft laten vaccineren. Dat leidde tot verschillende onderzoeken. Audit Vlaanderen deed een forensisch onderzoek naar de werking van het vaccinatiecentrum, de gouverneur spitste zich toe op de rol van Heeren. Op basis van die onderzoeken heeft Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters op 1 oktober een advies geformuleerd en dat overhandigd aan Somers. Die heeft nu beslist de Sint-Truidense burgemeester zes maanden te schorsen.

Het onderzoek sleepte aanvankelijk een hele tijd aan. De gouverneur bezorgde op 1 oktober 2021 zijn tuchtverslag en het tuchtdossier. Op 27 oktober vond de hoorzitting plaats waarbij Heeren werd gehoord door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze vroeg om de werkdocumenten van Audit Vlaanderen te bezorgen, maar dit verzoek werd door Audit Vlaanderen afgewezen. Heeren diende daarop een beroep in bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur tegen deze weigering, maar op 24 november besliste de beroepsinstantie van Audit Vlaanderen om het beroep ongegrond te verklaren.

“Op basis van het verhoor, het tuchtverslag en de eigen verklaringen van Heeren tijdens de gemeenteraadszitting van 10 mei 2021 meent de minister dat de ten laste gelegde feiten bewezen zijn en getuigen van de vereiste ernst om als een “grove” nalatigheid te worden beschouwd”, klinkt het in een persbericht. “De materialiteit van de feiten wordt niet betwist door Veerle Heeren.”

Veerle Heeren wordt uit het ambt van burgemeester geschorst gedurende een periode van zes maanden, en dat vanaf 1 februari 2022.

Verzachtende omstandigheden

Ook de provinciegouverneur had in zijn tuchtverslag het niet bindende voorstel van 6 maanden schorsing als tuchtstraf geformuleerd. Wel was er sprake van verzachtende omstandigheden, zoals “het initieel ontbreken van de functie van programmamanager in het vaccinatiecentrum te Sint-Truiden”. Dat zou immers een grote impact gehad hebben op de werking van het vaccinatiecentrum en bracht beperkingen met zich mee in de mogelijkheden om de vaccinatiestrategie te handhaven.

Dat een burgemeester van een stad een voorbeeldfunctie heeft, wordt dan weer als verzwarende omstandigheid beschouwt, klinkt het in het persbericht. Minister Bart Somers: “De feiten voltrokken zich op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren.”

Of Heeren na haar schorsing nog opnieuw burgemeester zal zijn, is niet duidelijk. De minister zegt daar geen uitspraken over te willen doen en legt die bal in het kamp van de Sint-Truidense gemeenteraadsleden. “Als de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden oordelen dat mevrouw Heeren ook nadien geen burgemeester kan zijn, dan kunnen ze een constructieve motie van wantrouwen indienen. Over dat laatste doe ik als minister geen uitspraken.”