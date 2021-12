Ajax-doelman Onana over eenzame periode en Belgische politie tijdens dopingschorsing: “Veertig milligram kan een carrière verwoesten”

Bij een dopingcontrole kwam oktober vorig jaar aan het licht dat de urine van Onana het verboden middel furosemide bevatte. De Kameroens international gaf als verklaring dat hij eigenlijk Litacold wilde nemen, maar dat hij per ongeluk Lasimac, een medicijn van zijn pas bevallen vrouw, nam. De UEFA geloofde het verhaal van Onana, maar besloot hem alsnog te schorsen voor negen in plaats van twaalf maanden.

Onana was bezig met te timmeren aan een prachtige carrière met speelminuten in de finale in de Europa League, de halve finale in de Champions League en als Kameroens international, maar vreesde tijdens zijn schorsing plots voor zijn carrière. “Het is ongelooflijk: veertig milligram kan een carrière verwoesten. Ik was maar een nummer. Ze kunnen niet elk geval behandelen. Voetbal is een spel. Maar als er zó veel op het spel staat, is er weinig menselijks meer aan. Maar regels zijn regels. De dokters erkenden dat het echt een fout was, zoals ik vertelde, maar je bent zelf verantwoordelijk voor alles in je lichaam. Als je een flesje water koopt dat besmet blijkt te zijn, is dat jouw schuld. Je moet voorzichtig zijn”, vertelde Onana aan The Guardian.

Titel Ajax in mineur

De Kameroener voelde zich tijdens zijn schorsing heel eenzaam. “Als je geschorst bent, mag je geen voet op het veld van de club zetten, mag je niet in de kleedkamer komen. Ajax werd kampioen. Ik had 60% van de wedstrijden gespeeld en toch mocht ik niet mee vieren. De voetbalwereld keert zijn rug naar jou. Ik probeerde gewoon te overleven, beter terug te komen.”

De doelman had het ook over zijn reputatie die serieus leed onder de positieve plas. “Het is de manier waarop er naar je wordt gekeken. Het is doping, je bent een drugsverslaafde. Hoe leg je aan je ouders uit dat je positief getest bent, terwijl je nog nooit gerookt of gedronken hebt? Er zijn nog steeds mensen die denken dat ik schuldig ben”, zuchtte hij. “Mensen nemen niet altijd de tijd om zich te laten informeren. In België werd ik aangehouden door de politie. Gewoon, de normale gang van zaken. Toen ik mijn identiteitskaart liet zien, herkende een agent me. Ze controleerden de hele auto. Volledig. Toen hoorde ik iemand zeggen: ‘Deze man gebruikt veel drugs.’”

Onana knokte wel terug. “Je ontdekt wat er echt toe doet in het leven. Het hielp me om aan andere aspecten te werken: meer tijd om te trainen, beelden terug te kijken, correcties aan te brengen. Toen ik terugkwam, stapte ik op de weegschaal. Shirt uit, zeiden mijn teamgenoten: ‘Verdomme, zo zag je er niet uit toen je wegging.’ En: ‘Als mij dat was overkomen, had ik me helemaal laten gaan.’ Maar als het moeilijk wordt, moet je nog harder werken.”

Op 24 november stond hij voor het eerst weer onder de lat, in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. En ook in december stond hij in doel bij Ajax in de Nederlandse beker. Maar verder kwam Onana nog niet. De 38-jarige Remko Pasveer is inmiddels immers eerste keuze bij Ajax. Het contract van Onana loopt deze zomer af, allicht zoekt hij andere oorden op. Met Kameroen neemt hij in januari wel deel aan de Afrika Cup.