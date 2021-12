Situatie in La Liga wordt erger en erger: opnieuw drie coronagevallen bij FC Barcelona, ook bij Atlético stijgt de teller

FC Barcelona meldde donderdag opnieuw drie coronagevallen in het eerste elftal. Sergino Dest, Philippe Coutinho en Ez Abde zijn de volgende spelers die een positieve test op COVID-19 aflegden. De drie voelen zich goed, maar zitten in isolatie. In totaal testten de voorbije dagen tien FC Barcelona-spelers positief. Ook bij Atlético Madrid en tal van andere Spaanse ploegen stijgt de teller met positieve gevallen.