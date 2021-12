Politie is op zoek naar vrouw die fictief modellenbureau opricht en “toekomstige modellen rekruteert”

Sinds het begin van 2019 publiceren fictieve modellenbureaus video’s op Facebook om zo toekomstige modellen te rekruteren. Op vraag van een onderzoeksrechter in Charleroi verspreidt de politie nu foto’s van een vrouw die betrokken is bij de oplichting.

De politie verspreidt het opsporingsbericht op vraag van onderzoeksrechter Zidelmal in Charleroi. De vrouw die de politie zoekt heeft blond, halflang haar en is ongeveer vijftig jaar oud. Zij zou betrokken zijn bij de oprichting van fictieve modellenbureaus. Die krijgen dan de naam: Next Top Model Kids, Next Top Model, Star Agency en Star Kids.

Al sinds begin 2019 zouden deze zelfverklaarde bureaus toekomstige modellen rekruteren. Ze publiceren video’s op Facebook en nemen contact op met de slachtoffers via Messenger.

Wie denkt nuttige informatie te hebben voor de politie, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30 300. Getuigen vanuit het buitenland kan via +32 2 554 44 88.