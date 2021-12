Warm en grijs het nieuwe jaar in: kwik stijgt tot nieuw dagrecord

Er is donderdag om 10.20 uur in Ukkel een temperatuur gemeten van 13,9 graden Celsius. Daarmee is het record voor 30 december gesneuveld. Het vorige dagrecord dateert van 1925, toen het 13,8 graden werd. Dat heeft KMI-weerman David Dehenauw bevestigd aan Belga.

Het kwik in Ukkel steeg donderdagochtend tot 13,9 graden, aldus Dehenauw op Twitter. De hoogste temperatuur ooit gemeten in december blijft 16,7 graden op 16 december 1989, voegt hij nog toe.

De kans bestaat dat de temperatuur nog hoger uitkomt donderdag. Ook de komende dagen, oudjaar (13,8 graden in 2017) en Nieuwjaar (13,6 graden in 2012), kunnen de dagrecords sneuvelen.

Verder blijft het donderdag overwegend grijs met weinig of geen opklaringen. Er kan af en toe wat lichte motregen vallen, vooral dan in Hoog-België, maar het is vaak droog. Het wordt bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, met maxima van 10 graden in de Hoge Venen en tot 13 à 15 graden in Laag- en Midden-België. Aan zee zijn rukwinden tot 60 km/u mogelijk, elders tot 50 km/u. Donderdagavond en volgende nacht blijft het overwegend droog met eerst veel lage wolken. In de loop van de nacht verwacht het KMI vanaf het westen soms brede opklaringen, behalve dan in Hoog-België, waar het zwaarbewolkt en lokaal mistig blijft. De minima dalen niet lager dan waarden tussen 8 en 11 graden.

Vrijdag krijgen we in vele streken eerst nog vrij brede opklaringen, maar in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen hangen aanvankelijk lage wolken die het zicht kunnen belemmeren. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het westen, maar blijft het meestal droog. De maxima schommelen tussen 9 graden in het oosten en 13 à 14 graden in het centrum en het westen.

Zaterdagochtend verwacht het KMI eerst lage wolken, maar deze verdwijnen vrij snel en maken plaats voor brede zonnige perioden die afwisselen met hoge sluierwolken. Het blijft op de eerste dag van 2022 droog en het is opnieuw zeer zacht met maxima van 9 tot 13 à 14 graden.

Zondag wordt het wisselvallig met meestal veel wolken en buien. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden.

Maandag krijgen we nog enkele buien bij een afwisseling van opklaringen en wolken. De kans op buien is groter over het oosten. Het is wat minder zacht met nog maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in Vlaanderen.

Voor dinsdag is de voorspelling nog onzeker door de nabijheid van een depressiekern. Het lijkt zwaarbewolkt te worden met perioden van regen en mogelijk is de neerslag intenser over de zuidelijke landshelft. Op de hoogten kan de neerslag geleidelijk een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 3 of 4 graden in de Hoge Ardennen en 7 of 8 graden in Laag- België.