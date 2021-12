Wegpiraat die levensgevaarlijke toeren uithaalde, ontmaskerd: “Als je niet beseft dat dit niet kan, kruip je beter niet achter stuur”

LEES OOK. Levensgevaarlijk rijgedrag in Mol: wegpiraat filmt roekeloze rit en plaatst beelden zelf online

Op sociale media zijn de voorbije dagen allerlei filmpjes opgedoken van een man in een rode BMW M4 die aan het driften is door de centrumstraten van onder meer Mol, Balen, Geel en Meerhout. Zo is te zien dat hij aan hoge snelheid over het stationsplein in Mol rijdt en ook bij een woonzorgcentrum en een schooltje halsbrekende toeren uithaalt. Nadat de filmpjes dinsdag werden verspreid, heeft de bestuurder nu zelf alle video’s van het internet gehaald. Hij wijzigde zijn YouTube-profiel dyhoevt naar No face no case.

“Daar dient een circuit voor”

Maar op enkele andere YouTube-kanalen zijn de levensgevaarlijke beelden nog wel te bekijken. De reacties op zijn rijgedrag spreken boekdelen. “Daar dient dus een circuit voor. De dag dat er een kind de straat oversteekt sta je daar met je nog acht jaar af te betalen wagen”, zegt een van de bezoekers van het YouTube-kanaal. Of nog: “Die kerel kan niet met een wagen rijden want dit doe je niet op de openbare weg. Met zo‘n rijgedrag vormt hij een gevaar voor de andere weggebruikers. Racen, driften etc. doe je op een afgesloten circuit, nooit op de openbare weg. Als je dat niet beseft, kruip je best zelf ook niet achter het stuur.”

Bestuurder geïdentificeerd

De politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout heeft intussen de bestuurder kunnen identificeren. Onderzoek moet uitwijzen of de drifter gestraft kan worden voor zijn roekeloos rijgedrag. Volgens HLN gaat het om I.V.H. uit Meerhout. In de krant komt ook een anonieme getuige uit Balen aan het woord. “Je hoort hem altijd van ver aankomen, maar zelfs als je dan naar straat loopt, ben je nog te laat om hem te filmen”, zegt de bewoner. “Je kan op een autosnelweg snel rijden, maar wat hij doet is waanzin. Hij scheurt steeds aan een hoge snelheid door onze straat terwijl die zo smal is dat je er een fietser niet voorbij kan steken.” (bvdl)