Patrick verloor jaar geleden zoon Maikel (28) bij vuurwerkincident: “Als ik nu iets hoor knallen, snijdt dat door merg en been”

Pulle

“Ik zal blij zijn als deze nieuwjaarsnacht voorbij is”, zegt Patrick Van Rompaey (60) uit Pulle (Zandhoven). “Als ik nu iets hoor knallen, snijdt dat recht door merg en been bij mij.” Vorig jaar verloor Patrick zijn oudste zoon Maikel (28) bij een vuurwerkincident thuis. “Wij zullen nooit meer nieuwjaar vieren. Het voorbije jaar is heel moeilijk geweest. Dat de mensen die vuurwerk gekocht hebben maar opletten, want een technisch defect valt nooit helemaal uit te sluiten.”