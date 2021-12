Pro League grijpt in: iedereen verplicht getest na vakantie, ten laatste tegen 13 januari boosterprik voor spelers

In de hele wereld testen sporters positief op het coronavirus. Om zich te wapenen tegen de opkomst van de Omikronvariant heeft de Pro League een aantal wijzigingen doorgevoerd aan haar Covid-protocol. Om te beginnen moeten alle spelers wanneer ze straks terugkeren uit vakantie verplicht door hun clubs worden getest. Ten laatste tegen 13 januari moeten spelers hun boosterprik hebben gekregen.

Na de 21ste speeldag in de Jupiler Pro League genieten de spelers en leden van de technisch staf deze week van een aantal dagen vakantie. Heel wat voetballers gebruiken die vrije dagen voor een korte trip naar het buitenland. Om te vermijden dat spelers die tijdens hun vakantie een besmetting met het coronavirus hebben opgelopen anderen zouden besmetten, verplicht de Pro League de clubs om alle spelers te testen voor aanvang van de eerste training na de winterstop. Op die manier wordt ook vermeden dat er tijdens de stages, waar alle spelers een aantal dagen samen op hotel zitten, coronabroeihaarden ontstaan. Ten laatste dertig uur voor aftrap van de 22ste speeldag moeten alle spelers en leden van de technische staf een tweede PCR-test ondergaan.

Vanaf de 22ste speeldag is het niet langer verplicht om spelers te testen. Alleen spelers die symptomen vertonen, dienen dan nog een test te ondergaan. Daarnaast verplicht de Pro League de clubs ook om spelers die langer dan twee weken geleden hun tweede vaccin kregen, ten laatste tegen 13 januari hun boosterprik toe te dienen. Ook de spelers die tegen dan geen derde keer zijn gevaccineerd, zullen voor aanvang van elke wedstrijd getest worden. Spelers of leden van de technische staf die positief testen, moeten tien dagen in quarantaine.

Besmettingen in heel Europa

In de Premier League werden de afgelopen weken al tal van wedstrijden afgelast door een overvloed aan coronabesmettingen. Ook in Spanje speelt de opkomst van de Omikronvariant de clubs parten. Onder meer Barcelona en Atletico Madrid kregen af te rekenen met heel wat besmettingen. Bij Real Madrid testte Thibaut Courtois deze week nog positief na een vakantie in Dubai.