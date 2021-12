Opnieuw heel wat Nederlandse shoppers op weg naar Antwerpen

Op de snelwegen E19 en in mindere mate A12 vanuit Nederland zijn donderdag opnieuw opvallend meer Nederlandse voertuigen op weg richting Antwerpen dan gewoonlijk. De voorbije dagen was er zowel op de weg als op het openbaar vervoer en op de winkelas Meir een grote drukte in Antwerpen door de vele Nederlandse shoppers en restaurantgangers, die in eigen land niet aan hun trekken komen door de coronamaatregelen daar.