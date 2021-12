Vaste klant van tankstation wint 1,8 miljoen euro: “Van een leuk nieuwjaarscadeau gesproken”

Uitbaatster Anne Ryckaerts (rechts) nam de cheque in naam van haar gelukkige klant in ontvangst. — © ies

Een vaste klant van het Q8 Shop&Go tankstation aan de Zelebaan in Lokeren is deze week 1,8 miljoen euro rijker geworden met de jackpot van Joker+ van de Nationale Loterij.

December is in de astrologie de maand van de boogschutter. Of dat ook het sterrenbeeld is van deze gelukkige Joker+-winnaar weten we niet, maar we weten wel dat hij op 10 december 2021 raak schoot met zes juiste cijfers en een juist sterrenbeeld. Daarmee won hij de Joker+-Jackpot van 1, 8 miljoen euro.

“Zorgen over mijn toekomst hoef ik me alvast niet meer te maken”, glimlacht de man die werkzaam is als chauffeur. “Ik speel sinds mijn 20ste trouw mee met Lotto, EuroMillions en Joker+ en stiekem hoop je altijd wel op dat tikkeltje geluk. Dat die droom nu werkelijkheid wordt, is een vroeg nieuwjaarscadeau. Wellicht het beste cadeautje dat ik ooit gekregen heb”, laat de winnaar, die wel anoniem wil blijven, weten.

“Wat ik met deze winst van plan ben? Heel origineel is het niet, maar het grootste deel ga ik gewoon sparen voor de toekomst”, aldus onze winnaar. “Maar allereerst ga ik voor een klein bedrag opnieuw meespelen voor de Lotto- en Jokertrekking. Ik heb ergens het gevoel dat de sterren voor mij nu heel gunstig staan en daar wil ik natuurlijk van profiteren”, aldus de winnaar, die zich liet vertegenwoordigen door uitbaatster Anne Ryckaerts bij de overhandiging van de cheque door Liliane Goor, communicatieverantwoordelijke van de Nationale Loterij.