Iemand nog een spits nodig? Udinese ontbindt het contract van Lukasz Teodorczyk

Udinese heeft het contract van Lukasz Teodorczyk ontbonden. De ex-speler van Anderlecht (2016-2018) en Sporting Charleroi (2020-2021) is zo een vrije speler. Hij werd topschutter in de Jupiler Pro League in het seizoen 2016-2017.

Udinese nam de Poolse aanvaller in de zomer van 2018 over van Anderlecht. Doorbreken in de Serie A lukte echter niet. De voorbije seizoenen kwam Teodorczyk in Udine niet verder dan één goal en één assist in 32 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij nog geen enkele keer in actie.

Vorig jaar verhuurde Udinese Teodorczyk voor een seizoen aan Charleroi. Ook daar was zijn impact met één goal in zeventien duels beperkt.