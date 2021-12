Directie en vakbonden luchthaven Charleroi bereiken akkoord

De directie van de luchthaven van Charleroi en de vakbonden zijn het eens geraakt over de inspanningen die het personeel moet leveren in het kader van het strategisch plan. Dat hebben de vakbonden donderdag laten weten. Het akkoord heeft onder andere betrekking op de flexibiliteit en de looninspanning.

“Wat de flexibiliteit betreft, worden de bestaande overeenkomsten (2009 en 2012) niet uitgebreid, maar wel naar de letter toegepast”, vat Alain Goelens van de socialistische bediendebond Setca samen.

Over de looninspanning zegt hij dat die zal worden gecompenseerd door de nakende indexatie en de impact van het interprofessioneel akkoord. “De looninspanning zal verschillen naar gelang het loonniveau en de laagste lonen worden niet getroffen”, aldus Goelens. Het is voorts de bedoeling dat deze inspanningen uiterlijk in 2025 wordt “terugbetaald”. Het akkoord voorziet tot slot ook in consumptiecheques voor het personeel ter waarde van 375 euro, besluit hij.