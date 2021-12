566 bedden op intensieve zorgen zijn momenteel ingenomen door Covidpatiënten. “Met wat geluk duiken we tegen Nieuwjaar nog onder de 500 bedden”, zegt Marcel Van Der Auwera, voorzitter van de taksforce die de capaciteit in de ziekenhuizen in de gaten houdt. Maar uitgestelde zorg inhalen, dat staat voorlopig nog even on hold.