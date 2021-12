Verdachte van brandstichting in Japanse psychiatrische kliniek bezweken aan verwondingen

Na de verwoestende brand in een gebouw in het Japanse Osaka waarin een psychiatrische kliniek huist, is de vermoedelijke brandstichter overleden. De 61-jarige verdachte bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dat heeft de Japanse politie donderdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt.

Net als de slachtoffers liep de man, een psychiatrische patiënt, een koolstofmonoxidevergiftiging op. Zo loopt de dodentol op naar 26 overlijdens. Bij de brand op de vierde verdieping van het gebouw kwamen ter plekke 24 mensen om het leven. Later bezweek een ander slachtoffer aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Volgens de onderzoekers had de verdachte twee papieren zakken met een vloeistof in het onthaal bij de wachtkamer van de kliniek neergezet, in de buurt van de verwarming. Hij vertrapte de zakken en stak de lekkende vloeistof in brand, berichtten Japanse media. Het zou een brandbare olie of benzine geweest zijn. Daarvan zouden hulpdiensten sporen gevonden hebben op de plaats van delict.

Het vuur verspreidde zich over een oppervlakte van ongeveer 25 vierkante meter. Tientallen brandweerwagens en ambulances werden ingezet en het vuur kon al na ongeveer 30 minuten worden gedoofd. In het gebouw zijn ook een textielwinkel, schoonheidssalon en talenschool ingericht, schrijven Japanse media.