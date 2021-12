Bank geeft per ongeluk peperduur kerstgeschenk: 130 miljoen pond foutief overgeschreven

De bank Santander heeft in Londen per ongeluk 130 miljoen pond (155 miljoen euro) te veel gestort op in totaal 75.000 rekeningen van particulieren en bedrijven. De bank betaalde per ongeluk een premie vanop de rekeningen van in totaal 2.000 bedrijven een tweede keer uit, aldus de Britse krant The Times.

“De dubbele betalingen waren het gevolg van een planningsprobleem, dat we snel geïdentificeerd en opgelost hebben”, aldus een woordvoerster van de bank aan The Times. Het geld ging naar werknemers van de bedrijven en hun leveranciers.

De bank doet er nu alles aan om het geld weer terug te krijgen en is in gesprek met de banken van de rekeninghouders die een dubbele betaling ontvingen. Het gaat onder meer om klanten van de banken Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank en Virgin Money. De bedrijfrekeningen werden niet getroffen door de fout, het extra geld kwam uit de reserves van Santander zelf.

Pay UK, de beheerder van belangrijkste betalingssystemen in het Verenigd Koninkrijk, spreekt eveneens met banken over hoe de betalingen omgekeerd kunnen worden. Een deel van het geld is al opnieuw terecht, maar een van de banken zei volgens The Times wel terughoudend te zijn om het geld van een rekening te halen als de rekening daardoor in het rood zou gaan.

Het gaat al op het derde technisch probleem bij Santander in het VK in anderhalf jaar tijd. In mei konden verschillende klanten een dag lang geen betalingen uitvoeren door een computerprobmeem en in augustus 2020 konden duizenden klanten een tijdlang geen gebruik maken van internetbankieren. Santander, onderdeel van de Spaanse Santander groep, telt in het Verenigd Koninkrijk 14 miljoen actieve klanten en 20.000 medewerkers.