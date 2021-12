Christian Eriksen werkt bij Zwitserse derdeklasser aan terugkeer na contractontbinding bij Inter

Eerder werd hij ook al op het veld gezien bij zijn oude club in Denemarken, Odense BK.

Het contract van de 29-jarige middenvelder werd op 17 december ontbonden bij Inter Milaan. Eriksen werd op het EK afgelopen zomer in het groepsduel tegen Finland gereanimeerd aan het hart en kreeg vervolgens een defibrillator ingeplant. Met dat apparaat is het verboden te spelen in de Serie A.

Eriksen lijkt echter niet van plan zijn voetballoopbaan stop te zetten. Als vrije speler kan hij in principe overal tekenen.

