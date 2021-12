Ghislaine Maxwell (60) is schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor haar ex-partner, Jeffrey Epstein. En daardoor breken voor de Britse prins Andrew zenuwslopende dagen aan. De kans bestaat dat Maxwell – die 65 jaar cel riskeert – de prins mee in haar val sleurt in ruil voor strafvermindering. Zijn advocaten hebben alvast samengezeten voor een spoedoverleg.