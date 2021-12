Ikea gaat prijzen wereldwijd stevig optrekken: “In alle productassortimenten en alle landen”

De beslissing betreft “alle productassortimenten en alle landen”, luidde het. De prijsstijgingen zouden wel sterk verschillen van land tot land, aangezien ook de kosten in de afzonderlijke landen sterk uiteenlopen.

De Zweedse meubelgigant verwijst voor de prijsstijgingen naar de coronacrisis, waarvan de impact zich steeds duidelijker laat voelen. Sinds het begin van de pandemie is Ikea erin geslaagd “de enorme kostenstijgingen in de waardeketen op te vangen zonder de prijzen van de producten te verhogen”. Maar het bedrijf is niet immuun voor de opwaartse trend, klonk het. “Daarom verhogen wij, voor het eerst sinds de wereldwijde prijsstijgingen begonnen, ook de prijzen van onze producten.”