Fractieleider Vooruit wil bekijken hoe Sint-Truidense gemeenteraad burgemeester Heeren definitief kan afzetten

Vooruit-fractieleider in de gemeenteraad van Sint-Truiden Gert Stas reageert tevreden op de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) om de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in februari voor een periode van zes maanden te schorsen. Volgens hem moet nu gekeken worden of de gemeenteraad Heeren definitief kan afzetten, “want voor de Truienaar is het belangrijk dat er terug rust in de stad komt”.

Gert Stas was één van de mensen die het nieuws van de vervroegde vaccinatie van Heeren en enkele mensen uit haar omgeving vorig jaar naar buiten bracht. Die affaire leidt nu tot een schorsing van zes maanden, maakte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers donderdag bekend.

“Ik vind het een moedige beslissing van de minister”, laat Stas donderdag weten. “Het heeft wel lang geduurd, maar uiteindelijk is er toch een signaal gekomen. Het is nog nooit gebeurd dat een burgemeester een dergelijke sanctie heeft gekregen. Daarnaast doet hij ook nog de suggestie aan de gemeenteraad om te kijken of we haar niet kunnen afzetten.”

Volgens Stas geeft de minister met dat laatste “een pad aan”. “En ik denk ook dat dit het juiste pad is. Want voor de Truienaar is het belangrijk dat er terug rust in de stad komt.” Volgens Stas zou het goed zijn dat Sint-Truiden het nieuwe jaar kan beginnen met een burgemeester “die de bevolking, die momenteel verdeeld is in twee kampen, opnieuw kan samenbrengen”.

De Vooruit-fractieleider legt de bal in het kamp van N-VA en Open VLD, de twee andere meerderheidspartijen in Sint-Truiden. Zij moeten kleur bekennen en al dan niet een constructieve motie van wantrouwen neerleggen, vindt Stas.