PODCAST KONINKLIJK BLOED. Dezelfde schandalen, dezelfde problemen: dit land is de spiegel van het Belgische koningshuis

Een oude koning, bedolven onder schandalen met minnaressen en witwaspraktijken. Zijn zoon die zich van hem distantieert, maar het verleden niet helemaal kan uitwissen. Een land dat verscheurd is door regio’s die onafhankelijk willen worden. En een jonge, blonde troonopvolgster die de hoop van een hele dynastie draagt.

Klinkt bekend? Nochtans gaat het niet over het Belgische koningshuis, maar over dat van Spanje. Een land waar de koninklijke schandalen nog tien keer groter en bitsiger waren dan bij ons. Geen wonder dat Spanje de spiegel van België wordt genoemd. Niet alleen voor het verleden, maar ook voor de toekomst.