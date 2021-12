Nederlandse shoppers zorgen opnieuw voor drukte in Antwerpen: verkeerschaos in centrum, 6.500 treinreizigers

Ook op donderdag zakten weer heel wat Nederlanders af naar Antwerpen om de lockdown in eigen land te ontlopen. Het extra verkeer zorgt voor gevaarlijke taferelen op de weg in het centrum van de stad, zo kon onze fotograaf met eigen ogen aanschouwen. Ook in Antwerpen-Centraal was het opnieuw over de koppen lopen, de federale politie verwacht donderdag zo’n 6.500 Nederlandse treinreizigers.