Armenië heft embargo op Turkse producten op

“Er is besloten om het embargo op de invoer van Turkse producten in ons land niet te verlengen”, verklaarde de Armeense minister van Economie in een communiqué. De maatregel, die inging op 1 januari 2021, nadat Ankara steun bood aan Azerbeidzjan in een oorlog met Armenië, loopt vrijdagavond af.

Het Armeense ministerie stelde dat het embargo een “positief” effect heeft gehad doordat het de oprichting van bedrijven in het land stimuleerde, maar de negatieve impact was dat de inflatie werd aangewakkerd. “Wij hopen (...) dat op grond van het wederkerigheidsbeginsel er nu ook gunstige voorwaarden komen om de uitvoer van Armeense producten naar Turkije mogelijk te maken”, klonk het tot slot.