Omikron gaat hard in Verenigd Koninkrijk: bijna 20.000 nieuwe gevallen op een dag, problemen met vaccinatiecampagne en tests

In het Verenigd Koninkrijk neemt het aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus sprongsgewijs toe. Volgens de meest recente cijfers van het Health Security Agency zijn 19.544 omikronbesmettingen geteld op een dag tijd. Dat brengt het totaalaantal omikronbesmetttingen in het land op 229.666 gevallen.

Woensdag bereikte het Verenigd Koninkrijk met 183.037 nieuwe coronabesmettingen een nieuw dagrecord. Alleen al in Engeland testten 138.287 mensen positief op een dag tijd. Daar lagen woensdag meer dan 10.000 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dinsdag alleen al werden volgens de Britse gezondheidsdienst NHS 2.000 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, schrijft Sky News.

In Schotland werden donderdag op 24 uur tijd 16.857 nieuwe coronabesmettingen geteld, het tweede dagrecord op een rij. Meer dan een kwart (27,1 procent) van alle coronatesten die daar werden afgenomen, bleken positief.

Geen nieuwe maatregelen

De Britse regering heeft vooralsnog geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd voor Nieuwjaar in Engeland, in tegenstelling tot Schotland, Wales en Noord-Ierland. In Engeland geldt de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer, winkels, theaters, bioscopen en musea, maar niet in cafés en restaurants. Voor nachtclubs en grote evenementen geldt de 3G-regel, wat inhoudt dat wie gevaccineerd is tegen het coronavirus, negatief getest heeft op het coronavirus of genezen is van een besmetting met het coronavirus de plek mag betreden. De coronamaatregelen in Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn opmerkelijk strenger.

Problemen met vaccinatie en tests

Woensdag werden in het Verenigd Koninkrijk 435.293 boosterprikken toegediend, wat het totaalaantal boosterprikken op 33,5 miljoen spuitjes bracht. Ongeveer 63 procent van de Britse volwassenen kreeg al een derde prik. Toch hekelde het Royal College of General Practitioners, het vakverband van artsen in het Verenigd Koninkrijk, dat mensen tijdens de kerstdagen vaccinatieafspraken niet nakwamen.

Een ander probleem is het gebrek aan zelftests. Donderdag was het niet meer mogelijk om op de overheidswebsite zelftests te bestellen, die toch voor elke Brit gratis zouden moeten zijn. De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid wijt dat gebrek aan problemen in de internationale leveringsketen.