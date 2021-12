FIFA-voorzitter Infantino kijkt uit naar WK in Qatar en roept op tot solidariteit: “Een viering van voetbal en sociale gelijkwaardigheid”

“Het toernooi gaat plaatsvinden in een wereld die heel anders is dan die waarin Frankrijk vier jaar geleden de trofee in Moskou omhooghield en we weten dat het grootste podium van allemaal hoop en inspiratie zal bieden aan mensen over de hele wereld die moeilijke tijden hebben doorgemaakt door de pandemie”, schreef de 51-jarige Zwitser.

“Het WK zal een werkelijk unieke gelegenheid zijn om de wereld opnieuw te herenigen in een viering van voetbal en sociale gelijkwaardigheid. We hebben het allemaal nodig!”

De FIFA-voorzitter kijkt uit naar het jaar waarin er weer wordt gestreden om de wereldtitel. “2022 wordt een jaar van actie, maar ook een jaar van de dialoog. De nieuwe FIFA is een democratisch orgaan en samen met onze belanghebbenden zullen we het pad voor de toekomst van het voetbal uitstippelen, het spel geschikt maken voor het moderne tijdperk en ervoor zorgen dat we de wereldwijde betekenis kunnen vergroten.”

© REUTERS

“We rekenen ook op degenen aan de top, zonder wie voetbal niet zou bestaan, om solidariteit te tonen. We danken hen voor hun waardevolle bijdrage aan de populariteit van het spel en we rekenen op hun steun, respect en strategische visie, terwijl we ernaar streven om de discussies rond de hervorming van de internationale wedstrijdkalender met succes af te ronden.”

Infantino zou het WK voetbal graag om de twee jaar, in plaats van om de vier, organiseren. Dat is zeer tegen de zin van onder meer UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.