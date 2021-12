Cava, crémant, prosecco, Champagne… schuimwijn luistert naar vele namen, maar zeker is dat de flessen gaan knallen morgenavond. Maar wat als je er geen in huis hebt? Dan maak je die toch gewoon zelf, toch? Althans, dat is de boude belofte van receptenplatform Chefsteps. Een slagroomspuit, witte wijn en druiven. Meer heb je niet nodig. Maar is het ook lekker?