Opmerkelijk nieuws uit Frankrijk: “Philippe Clement favoriet om Niko Kovac op te volgen bij Monaco”

Met een zesde plaats na negentien speeldagen presteert Monaco dit seizoen onder de verwachtingen in de Ligue 1. Trainer Niko Kovac ligt dan ook onder vuur. De namen van Paulo Fonseca en Jesse Marsch doen de ronde als mogelijke opvolgers. Al ligt er volgens het gezaghebbende L’Equipe één man in poleposition: Philippe Clement.

Marsch (ex-RB Leizpig) en Fonseca (ex-AS Roma) hebben het voordeel dat ze momenteel nergens onder contract liggen. Toch gelooft dat L’Equipe op dit moment de eerste keus van Monaco is. “Naast zijn titels van de afgelopen jaren is hij de architect van de blauw-zwarte dominantie in de Belgische competitie”, schrijft de krant. “Op zijn 47ste is hij een van de coaches die door meerdere Europese clubbesturen wordt gevolgd.”

Dat Club Brugge dit seizoen in de Champions League stuntte tegen PSG (1-1), zou de Monegasken niet zijn ontgaan. “De aanvallende, intense speelstijl, zonder zijn principes te verloochenen zijn al meermaals geprezen”, gaat het verder. “Zijn keuze in 2019 mandekking te spelen op Marco Verratti in het Parc des Princes (0-1) had zijn reputatie als creatieve tacticus al bevestigd.”

Meertalig en goed met jongeren

Nog een troefkaart van Clement: hij is meertalig. Ook het feit dat hij de afgelopen jaren al een aantal jongeren lanceerde, met Charles De Ketelaere als exponent, is in Frankrijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. Monaco, tevens de moerderclub van Cercle Brugge, staat te boek als een club die fel inzet op de doorstroming van jonge spelers.