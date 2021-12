Vlaanderen was nog niet zo lang geleden schuldenvrij, maar onder meer door corona, relancemaatregelen en begrotingstekorten is dat veranderd in een schuldenberg die nog nooit zo hoog is geweest. Tegen 2026 stijgt die tot net geen 100 procent van de inkomsten, een niveau dat federale proporties aanneemt. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil er dringend iets aan doen.