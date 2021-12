‘Ruimtecowboy’ Elon Musk trapt op zere tenen van China, maar ziet zelf geen vuiltje aan de lucht: “Plaats genoeg”

De ambities van Elon Musk in de ruimte zijn zo groot dat er weinig plaats overblijft voor anderen. De miljardair was deze week kop van jut in China. Satellieten van de excentrieke miljardair botsten twee keer bijna tegen een bemand Chinees ruimtestation. De Chinezen vinden dat Musk de ruimte vult met schroot. Volgens Musk is er geen vuiltje aan de lucht. “Er is nog plaats voor miljarden satellieten.”