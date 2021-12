“Ik vrees dat Rayane Bounida al uit onze handen is geglipt”: Anderlecht-voorzitter Wouter Vandehaute heeft weinig hoopvol nieuws over goudhaantje van paars-wit

Er is de laatste tijd heel wat te doen om het paars-witte toptalent Rayane Bounida. De Brusselse club wil Bounida maar al te graag een nieuw contract aanbieden, maar de financiële eisen van het wonderkind zouden te hoog liggen. Wouter Vandenhaute sprak in de voetbalpodcast Midmid over de ‘trieste’ zaak.

“Rayane wordt in maart 16. Hij kon bij ons al een contract tekenen vanaf zijn 15de, maar dat heeft hij niet gedaan. Nu kan hij vanaf zijn 16 jaar ook in het buitenland een contract tekenen”, stelt Vandenhaute. “Of hij uit onze vingers aan het glippen is? Ik vrees dat hij eigenlijk al uit onze vingers is geglipt. Maar goed, mensen maken keuzes. Ik vind het persoonlijk enorm jammer dat Rayane ons zou verlaten. Het is jammer voor de club, en ik ben er ook van overtuigd dat het beter zou zijn voor Rayane en zijn familie. Ze wonen in Vilvoorde en zijn hier ingebed in het sociale milieu. Het zou voor iedereen veel mooier zijn mocht hij doorbreken in Anderlecht. Ik vind het altijd het mooiste als je als groot talent, dat wordt opgeleid in een club die alle inspanningen voor je doet, doorbreekt bij die club.”

© BELGA

Mars in Vilvoorde?

Maar alles lijkt dus te wijzen op een vertrek van Bounida uit Brussel. “Mensen zijn vrij en maken hun eigen keuzes. Wij moeten spelers overtuigen om voor ons te kiezen voor de juiste redenen, en niet voor het geld. Het is vooral heel jammer, want Rayane had écht bij Anderlecht moeten doorbreken. Maar onze deur blijft wagenwijd openstaan. Ik heb bovendien zelf een hele goede band met zijn familie, en daarom vind ik het persoonlijk ook een grote ontgoocheling. Mocht het eindejaar hen op andere gedachten brengen ontvang ik hen met open armen, maar ik vrees er voor. Ik vrees dat er nog heel weinig aan te doen zal zijn. Misschien moeten onze supporters maar een mars in Vilvoorde organiseren of moeten er allerhande initiatieven in het leven worden geroepen. Alles is goed om Rayane bij ons te houden.”

Tot slot gaf Wouter Vandenhaute ook al een subtiele hint naar wat wel eens de volgende bestemming van het supertalent kan worden. “Rayane Bounida draagt bij ons het rugnummer 14, en dat zegt al genoeg over waar hij misschien wel naartoe trekt (het nummer 14 verwijst naar het legendarische rugnummer van Johan Cruijff, die bij het Nederlandse Ajax een absolute legende werd).”