Voormalig president Ashraf Ghani verdedigt plots vertrek uit Afghanistan

De voormalige president van Afghanistan, Ashraf Ghani, heeft zijn plotse vertrek uit het land verdedigd. Hij ontvluchtte Afghanistan toen de taliban in augustus de hoofdstad Kaboel bereikten en de macht overnamen. “Op de ochtend van die dag had ik geen flauw vermoeden dat ik tegen de late namiddag zou vertrekken”, vertelde hij aan de Britse openbare omroep BBC.

Ghani had die dag onder meer zijn vrouw de opdracht gegeven om Kaboel te verlaten, zei hij in de radio-uitzending van de BBC. Zelf wachtte hij naar eigen zeggen op een auto om hem naar het ministerie van Defensie te brengen, maar die auto kwam niet opdagen. Zijn nationale veiligheidsadviseur Hamdullah Mohib was “letterlijk doodsbang” en gaf hem “niet meer dan twee minuten” om te beslissen wat hij zou doen. “Slechts toen we opstegen werd het duidelijk dat we vertrokken. Dus dit was heel plots”, zei Ghani op de radio. Eerdere plannen om naar Khost of Jalalabad te vluchten werden afgeblazen, omdat die steden ook in de handen van de taliban gevallen waren.

Ghani ontvluchtte Kaboel op 15 augustus, nadat talibanstrijders de hoofdstad omsingeld hadden. De taliban had snel terrein gewonnen en alle provinciale hoofdsteden in handen gekregen. Vertegenwoordigers van de taliban zeiden indertijd dat het niet de bedoeling was om de hoofdstad aan te vallen, maar Ghani vertelde de BBC dat zijn veiligheidsadviseurs hem gezegd hadden dat de taliban hun belofte om Kaboel niet binnen te vallen hadden verbroken. Ghani bevindt zich nu in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ghani’s vlucht uit het land verhinderde een orderlijke machtsoverdracht. Dat liet de taliban toe om het machtsvacuüm op te vullen. Veel Afghanen beschuldigen Ghani ervan dat hij hen zonder meer heeft overgedragen aan de taliban. Ghani beweert echter dat hij geen keuze had om levens te redden. Hij wordt naar eigen zeggen tot “zondebok” gemaakt voor de huidige crisis en chaos in Afghanistan.

Hij heeft naar eigen zeggen de fout gemaakt om “internationale partners te vertrouwen”, vertelde hij nog, die hem onder druk zouden gezet hebben en zijn gezag zouden beknot hebben. Veronderstellen dat het geduld van de internationale gemeenschap zou blijven duren was “een enorme fout”, zei hij. “In plaats van een vredesproces kregen we een terugtrekkingsproces”, vertelde hij nog aan de BBC.

(belga)