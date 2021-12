Cristiano Ronaldo helpt Manchester United met goal en assist aan eenvoudige overwinning tegen laagvlieger Burnley

Zowel Manchester United als Burnley kunnen de punten goed gebruiken in de Premier League. United stond voor de wedstrijd teleurstellend 7de, terwijl Burnley met 11 punten momenteel op een degradatieplaats vertoeft.

En dat Burnley tegen de degradatie strijdt, vertaalde zich ook op het veld. Manchester United walste in de openingsfase over de bezoekers: na amper acht minuten opende McTominay de score namens United. Burnley leek daarna het eerste halfuur zonder verdere kleerscheuren te overleven, tot Ben Mee in minuut 27 zijn eigen doelman verschalkte. Tot overmaat van ramp tikte Cristiano Ronaldo een rebound na een heerlijke schot van McTominay simpel binnen: 3-0. Nog voor de rust gaf Lennon Burnley nog een sprankeltje hoop met de 3-1, maar verder dan dat kwamen de bezoekers niet. In de tweede helft werd er niet meer gescoord.

Manchester United springt dankzij de overwinning over Tottenham naar de 6de plaats, al hebben de Spurs wel nog een wedstrijd tegoed. Burnley zal in 2022 uit een ander vaatje moeten tappen, wil het volgend seizoen niet in The Championship uitkomen.