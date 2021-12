Schilderij van Michael Frey levert meer dan 5.000 euro op tijdens kerstactie Pro League, ook shirt van Charles De Ketelaere levert smak geld op

De jaarlijkse kerstactie van de Pro League ten voordele van Younited Belgium heeft opnieuw flink wat geld opgeleverd. Het indrukwekkende schilderij van Antwerp-spits Michael Frey bracht maar liefst 5.300 euro in het laatje en was daarmee het duurste item dit jaar. Het shirt van Charles De Ketelaere leverde 4.000 euro op en was het tweede duurste item, het truitje van Charles De Ketelaere vervolledigde het podium (3.500 euro). Ontdek hier de duurste items.