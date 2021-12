Pro League gaat door zonder voorzitter

Niet de postjes maar de inhoud is belangrijk. Dat is het voornemen van de Pro League in 2022. Na het geruzie, de schandalen en de vele negatieve publiciteit beseffen de clubleiders dat ze schoon schip moeten maken in ons profvoetbal. “We staan op een kruispunt”, zegt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. “Zowel bij de voetbalbond als bij de Pro League is er nood aan een nieuw elan.”

De voetbalbond koos na het vertrek van Mehdi Bayat voor een tussenpaus als voorzitter. Robert Huygens, een zeventiger uit Lebbeke, houdt zich op de achtergrond. In de praktijk voert CEO Peter Bossaert het beleid.

De Pro League is na het vertrek van voorzitter Peter Croonen stuurloos. CEO Pierre François is aan zijn laatste maanden bezig en een opvolger is er nog niet. De clubleiders blonken de voorbije weken uit in ruziemaken. Het laatste voorbeeld is de rel tussen Antwerp en KV Kortrijk over de uitgestelde coronamatch.

De voorbije maanden zijn Club Brugge en Anderlecht dichter naar elkaar toe gegroeid

Om Croonen op te volgen dachten de clubleiders in de eerste plaats aan Vincent Mannaert. De manager van Club Brugge zou de Pro League kunnen leiden tot de zomer, wanneer er sowieso een hervorming was gepland. Anderen, onder wie Charleroi-directeur Mehdi Bayat, schoven AA Gent-voorzitter Ivan De Witte naar voren. Maar die bedankt voor de eer. “Ik heb de Pro League vijf jaar geleid. Ik denk dat het nodig is dat een andere sterke leider opstaat.”

Toch lijkt die sterke leider er nog niet meteen te komen. Alvorens de postjes te verdelen wil de Pro League op de inhoud werken. In het voorjaar staan er belangrijke onderhandelingen met de politiek op de agenda. Om zo veel mogelijk van de sociale en fiscale voordelen te behouden wil de Pro League zo geloofwaardig mogelijk naar voren treden.

Verschillende bestuurders pleiten er daarom voor enkele sterke figuren in te zetten. Club-voorzitter Vincent Mannaert en Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute worden genoemd. Zij kunnen een “speciaal mandaat” krijgen van de Pro League en namens de profclubs met de politiek onderhandelen. Mannaert en Vandenhaute zitten over heel wat dossiers op dezelfde lijn. De voorbije maanden zijn Club Brugge en Anderlecht dichter naar elkaar toe gegroeid.

Voor Wouter Vandenhaute zou het de eerste keer zijn dat hij buiten zijn club Anderlecht een rol in het voetbal opneemt. Maar ook hij bedankt voor een rol als voorzitter.

“Ik ben geen kandidaat om voorzitter van de Pro League te worden”, zegt hij in de voetbalpodcast Midmid. “Onafhankelijke voorzitter vind ik geen interessante discussie. We moeten zorgen dat de Pro League goed geleid wordt. We moeten een onafhankelijke CEO vinden, die los van de clubs beslissingen kan nemen.”