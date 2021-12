Ploegmakker van Kevin De Bruyne toont gehavend gezicht na brutale overval: “Als je jezelf verzet, krijg je dit”

Joao Cancelo (27) is het slachtoffer geworden van een overval bij hem thuis. De flankspeler van Manchester City liep daarbij verwondingen op aan het gezicht.

“Spijtig genoeg werd ik vandaag aangevallen door vier lafaards die probeerden mij en mijn gezin pijn te doen”, aldus de Portugese ploegmakker van Kevin De Bruyne. “Als je jezelf verzet, krijg je dit. Ze zijn erin geslaagd om al mijn juwelen mee te nemen en mijn gezicht in deze staat achter te laten.”

Cancelo, dit seizoen goed voor drie doelpunten en zeven assists voor Man City, leeft samen met zijn vrouw Daniela en hun dochtertje Alicia.

“Ik weet niet hoe mensen zo boosaardig kunnen zijn. Het belangrijkste voor mij is mijn gezin en gelukkige is iedereen oké. Na alle obstakels die ik al heb moeten overwinnen in mijn leven, zal ik deze nieuw ook overwinnen. Zoals altijd.”