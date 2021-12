Coronacijfers dalen nog altijd, maar aantal besmettingen daalt minder hard

Wat besmettingen betreft, blijven de weekgemiddelden dalen. In de week vanaf 21 tot en met 27 december waren er dagelijks gemiddeld 7.039 bevestigde besmettingen (-6 procent). Donderdag bleek dat er in de week vanaf 20 tot en met 26 december dagelijks gemiddeld 6.446 bevestigde besmettingen bij kwamen, dat was toen een daling van 21 procent.

In de voorbije zeven dagen waren er per dag gemiddeld 134,6 ziekenhuisopnames, een daling van 15 procent vergeleken met de week ervoor.

Momenteel liggen 1.812 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tegen de 1.870 die Sciensano donderdag meldde. Van hen liggen er 536 op de afdelingen intensieve zorg, tegen 566 die donderdag zijn gemeld (-19 procent).

De overlijdens door Covid-19 kwamen in de week van 21 tot en met 27 december uit op 30 per dag (-16 procent). In totaal stierven in ons land al 28.300 mensen aan een coronabesmetting.

Intussen kregen al zowat 4,3 miljoen Belgen een boosterprik.