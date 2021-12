Verschillende huizen gaan in vlammen op, tienduizenden inwoners Colorado op de vlucht voor hevige bosbranden

In de Amerikaanse staat Colorado zijn tienduizenden mensen uit hun huizen geëvacueerd omdat er hevige bosbranden woeden. The National Weather Service spreekt van een “levensbedreigende” situatie en de gouverneur van Colorado, Jared Polis, heeft de noodsituatie afgekondigd.

Windstoten met snelheden van meer dan 160 kilometer per uur zorgen ervoor dat de brandweer het vuur moeilijk onder controle kan krijgen. “Het vuur verspreidt zich snel en alle blusvliegtuigen moeten vanwege de harde wind aan de grond blijven”, aldus de gouverneur, die donderdag in een persconferentie liet weten dat al ruim 640 hectare in vlammen is opgegaan.

In Louisville hebben zo’n 25.000 mensen hun huis verlaten. Nog eens 26.000 gezinnen zitten zonder stroom. In de stad Superior moesten 13.000 mensen hun woning verlaten. In Boulder zijn al bijna 500 huizen door de vlammen verwoest. Voorlopig is er geen sprake van dodelijke slachtoffers. In Broomfield moesten zes mensen opgenomen worden in het ziekenhuis wegens brandwonden.

Ongebruikelijk

Natuurbranden komen in deze regio vaker voor, maar zijn volgens meteoroloog Daniel Swain van de University of California “ongebruikelijk” voor de tijd van het jaar. “Het is moeilijk te geloven, maar recordtemperaturen, een gebrek aan sneeuwval en extreme windsnelheden zorgen voor deze gevaarlijke branden”, schrijft hij op Twitter. De burgemeester van Superior spreekt tegen The Washington Post tot zijn ongenoegen van “de perfecte storm”.

Het gaat om meerdere branden die mogelijk zijn ontstaan als gevolg van omgevallen elektriciteitspalen.

© AP

© AP

© AP

© AP

© AFP