Antwerpen kan de drukte van de afgelopen dagen door de instroom van shoppende Nederlanders maar moeilijk aan. Treinen zitten overvol en het verkeer in de binnenstad zit muurvast. Mobiliteitsexpert Kris Peeters ziet het met lede ogen aan: “Drukte in de stad zou een lust moeten zijn, maar nu is het een last voor de Antwerpenaar.”