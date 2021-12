Vijftig bewoners geëvacueerd nadat hardhorende man pan laat aanbranden en vervolgens brandalarm niet hoort

Rond 19 uur donderdagavond loeide opeens het brandalarm in een groot appartemensgebouw in de Franslaan in Nieuwpoort-Bad. Het ging om het blok Santhooft C. waar tientallen appartementen zijn gevestigd. Er werd ook een brandgeur gewaar genomen op de vierde verdieping. Bij het loeien van het brandalarm trokken al heel wat bewoners uit veiligheid naar buiten. De hulpdiensten kwamen vervolgens massaal ter plaatse. De brandweerposten van Nieuwpoort en Koksijde-Oostduinkerke rukten uit, net als de politie en uit voorzorg een ambulance. Zowel de brandweer als de politie begonnen vervolgens verder met de evacuatie. “In totaal vijftig bewoners werden naar buiten gebracht en stonden op straat”, zegt brandweerluitenant Rudy Baelen van post Oostduinkerke. ”Vervolgens ging de brandweer op zoek naar de oorzaak. We achterhaalden dat de brandgeur en de rookontwikkeling van een appartement op de vierde verdieping kwam. Toen we daar aanbelden en klopten deed niemand open. We wisten dus niet of er iemand zich nog binnen in het appartement bevond. We merkten evenwel geen vuur op.”

© jhm

Hardhorende man

“Op dat moment hadden we de keuze om ofwel een vijftal deuren open te breken ofwel te wachten op de syndicus, die in aantocht was”, vervolgt Baelen. ”Uiteindelijk kon de syndicus de deur openen en troffen we binnen een bejaarde man aan die enorm schrok bij het zien van de brandweer. Het ging blijkbaar om een hardhorende man die zijn gehoorapparaat niet in had en zijn bakelieten pan had laten aanbranden op het vuur. Hij had dit zelf afgezet om vuur te voorkomen en zette een raam open. Hij had het brandalarm, de deurbel of de brandweer niet eens gehoord.” De interventie kon daarna snel afgerond worden. Alle vijftig bewoners konden binnen het uur terug naar binnen. Jelle Houwen