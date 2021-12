Burgemeester Paul Van Miert spreekt Turnhoutenaars toe via facebook: “Er wordt naarstig gezocht naar mensen die we nog niet teruggevonden hebben”

“Net als jullie werd ik vanmorgen opgeschrikt door een luide knal. In de Boerenkrijglaan is er een zware gasontploffing geweest in een van de appartementsblokken. We zijn met iedereen ter plaatse, de brandweer is hier, de medische ploegen zijn hier, de civiele bescherming is hier. Er wordt naarstig gezocht naar mensen die we nog niet teruggevonden hebben. We zijn nog naar een aantal mensen aan het zoeken, maar we doen dat heel omzichtig. Dat verloopt goed.”

“Mensen uit de privé hebben al aangeboden om te komen helpen. Wat dat betreft hebben we alles onder controle. Jullie mogen gerust zijn dat we alles eraan doen zodat iedereen die iets kan doen hier is om de slachtoffers te helpen.”

“Ook de mensen hier uit de buurt hebben we opgevangen hier bij ons in Blairon. U kan gerust zijn als u familie of vrienden hier in de straat, in de buurt hebt. We doen er alles aan om voor die mensen te zorgen. Dat zit helemaal goed.”

“Ik zou jullie wel willen vragen om de buurt hier - Gierlesteenweg en ook de wijk hier achter mij - zo veel mogelijk te mijden en iedereen die hier moet komen helpen de kans te geven om hier zo snel mogelijk te arriveren.”

“Ik ga in de loop van de dag nog een filmpje maken. We hopen dat we iedereen die we nog missen op dit moment in goede gezondheid terugvinden. Tot straks.” (NB)