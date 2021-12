Op deze eilanden in de Stille Oceaan is het al 2022

In de Stille Oceaan is 2022 al begonnen: de eilandbewoners van Samoa, Tonga en Kiribati waren de eersten ter wereld die om 11 uur onze tijd het nieuwe jaar hebben verwelkomd.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen het publieke vuurwerk werd afgelast vanwege de coronapandemie, mochten in Samoa weer pijlen in de lucht worden geschoten. De eilandstaat had volgens de toeristische dienst voor de installatie van het vuurwerk vijf pyrotechnici uit Nieuw-Zeeland laten overvliegen.

Op de eilandengroep Tonga rusten de natuurkrachten niet op oudejaarsavond; sinds Kerstmis waarschuwen de autoriteiten voor de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. De vulkaan, die in 2014 voor het laatst tot uitbarsting kwam, is weer actief en spuwt as en gas de lucht in.

Samoa, Tonga en Kiribati hebben de coronacrisis tot dusver vrij ongeschonden doorstaan vanwege hun afgelegen positie. In totaal zijn slechts een half dozijn coronabesmettingen geregistreerd in de drie eilandstaten. De grenzen van de Polynesische eilandengroepen zijn sinds het begin van de pandemie grotendeels gesloten geweest voor buitenlanders.