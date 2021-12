Opnieuw recordopbrengst voor kerstactie Jupiler Pro League, shirt van De Ketelaere levert meeste op

De dertiende editie van de kerstactie van de Pro League heeft een recordbedrag van 152.000 euro opgebracht ten voordele van Younited Belgium. Het gesigneerde truitje van Charles De Ketelaere (Club Brugge) ging voor 4.000 euro over de toonbank, het schilderij van Michael Frey (Antwerp) bracht zelfs 5.300 euro op.

Vorig jaar haalde de Pro League met haar veiling van gesigneerde truitjes van alle spelers uit 1A en 1B en andere voetbalgadgets 145.000 euro op. Dat was toen een record, maar mag alweer van de tabellen geschrapt worden. De editie van 2021 scherpt het record met nog eens 7.000 euro aan om voor het eerst boven de 150.000 euro te landen.

Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League die het geld ontvangt, mag vooral de supporters van Antwerp dankbaar zijn. Zij troefden met bijna 21.380 ingezamelde euro’s de fans van Club Brugge (19.337 euro) af. RSC Anderlecht vervolledigt met 15.368 euro de top drie. Van de 1B-clubs brachten de fans van Westerlo (5.111 euro) het meeste geld in het laatje.

Het shirt van De Ketelaere ging voor 4.000 euro van de hand, een bedrag waarmee het toptalent van Club Brugge net Radja Nainggolan (Antwerp/3.500 euro) achter zich houdt. De Spaanse sterkhouder bij Anderlecht Sergio Gomez (2.800 euro) eindigt op plek drie. Twee spelers van competitieleider Union vervolledigen de top vijf: publiekslieveling Kaoru Mitoma (1.650 euro) en topschutter Deniz Undav (1.151 euro).

Onder de spelers in 1B bracht het truitje van Lennart Mertens (Deinze/905 euro) het meest op. Meest gegeerde specials zijn een uniek schilderij van Antwerp-spits Michael Frey (5.300 euro) en een wedstrijd in het spoor van commentator Peter Vandenbempt (1.000 euro). De Pro League deed zelf een VIP-arrangement voor het eigen gala van de hand voor 1.300 euro.

Younited Belgium zal het opgehaalde geld gebruiken om een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid te organiseren. Er zijn dertig Younited-teams. Elk team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport, crisis- en opvangcentra.