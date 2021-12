Chelsea-coach Tuchel is niet opgezet met uitlatingen ontevreden Lukaku: “Het zorgt voor rumoer en dat kunnen we missen”

Lukaku, die in augustus voor 115 miljoen euro terugkeerde naar Chelsea, verklaarde aan Sky Sport Italia dat hij “niet blij” is met de beperkte speelminuten onder Tuchel. Het interview is enkele weken geleden opgenomen, maar werd donderdag gepubliceerd. Daarin liet de Rode Duivel zich ook ontvallen dat hij in de nabije toekomst een terugkeer naar Inter Milaan ziet zitten.

Na een enkelblessure en een coronabesmetting leek Lukaku opnieuw gelanceerd met telkens een doelpunt in de matchen tegen Aston Villa en Brighton, maar het interview brengt hem mogelijk in de problemen. “Natuurlijk vinden we dit niet leuk”, reageerde Tuchel op het interview. “Het zorgt voor rumoer en dat kunnen we missen. We hebben kalmte en focus nodig, dit helpt niet. Maar we moeten er ook niet meer van maken dan het eigenlijk is. Het is gemakkelijk om uitspraken uit hun context te halen, zinnen in te korten, krantenkoppen te maken om je dan later te realiseren dat het zo slecht niet is en misschien niet is wat hij bedoelde.”

Tuchel gaf toe dat hij verrast is door de uitspraken van Lukaku. “Het voelt niet alsof hij ongelukkig is. Integendeel zelfs. We zullen de tijd nemen om te begrijpen wat er gaande is, want dit is geen weergave van het dagelijkse werk, de houding en het gedrag van Romelu op Cobham.”

Er zal nog een gesprek achter gesloten deuren volgen met de aanvaller, aldus de Duitser.