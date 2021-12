Auteur Bart Plouvier (70) overleden

Bart Plouvier, een pseudoniem van Bart Van Schaeren, debuteerde in 1987 met de verhalenbundel “De maquette”, maar aan dat debuut ging al een rijkgevuld leven vooraf. Zo was Plouvier voordien onder meer folkmuzikant en kwam hij in de jaren ‘70 aan de kost als bar­man, tuinier, bouw­vakker, fabrieks­ar­beider, kok, brouwers­gast, muzikant in Bobbejaanland,... Begin jaren ‘80 ging Plouvier als matroos aan de slag op een zeesleper en begint hij te schrijven.

Plouvier bouwde een gevarieerd oeuvre uit, gaande van romans tot kortverhalen, theaterteksten, kinderboeken en poëzie. De laatste jaren, meer bepaald sinds zijn pensioen, concentreerde Plouvier zich vooral op zijn poëzie. Zijn laatste drie dichtbundels verschenen bij uitgeverij Vrijdag. Afgelopen zomer verscheen daar ook zijn laatste dichtbundel “De zon regent koperen spijkers”.

Plouvier sleepte doorheen de jaren verschillende literaire nominaties en prijzen in de wacht. Zo haalde hij in 1995 de longlist van de AKO Literatuurprijs met “Het gelag”. Hij won de Lode Baekelmansprijs zowel in 1994 als in 2000 en werd in 2003 bekroond met de Provinciale prijs voor letterkunde van de provincie Oost-Vlaandreen voor zijn bundel reisverhalen “Het land van tante Marie”.